Bloomberg: Белый дом одобрил проект разработки крупного месторождения нефти на Аляске

Белый дом одобрил проект разработки крупного месторождения нефти Уиллоу на Аляске компанией ConocoPhillips, сообщает агентство Bloomberg.

«Администрация Байдена решила санкционировать гигантский нефтяной проект ConocoPhillips на северо-западе Аляски... Разрешение будет обнародовано на следующей неделе министерством внутренних дел», — указано в сообщении.

Месторождение Уиллоу находится на северном побережье Аляски, предполагаемая стоимость его разработки — около $8 млрд. Отмечается, что общий запас нефти на этом месторождении составляет до 600 млн баррелей — однако против добычи здесь выступают защитники природы.

Дело в том, что по данным природоохранных организаций, добыча нефти на месторождении Уиллоу может вызывать выброс в атмосферу 280 млн тонн парниковых газов — это приблизит Землю к «климатической катастрофе».

Ранее Минфин США призвал крупнейших трейдеров нарастить поставки российской нефти.