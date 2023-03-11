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Bloomberg: Белый дом одобрил проект разработки крупного месторождения нефти на Аляске

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Белый дом одобрил проект разработки крупного месторождения нефти Уиллоу на Аляске компанией ConocoPhillips, сообщает агентство Bloomberg.

«Администрация Байдена решила санкционировать гигантский нефтяной проект ConocoPhillips на северо-западе Аляски... Разрешение будет обнародовано на следующей неделе министерством внутренних дел», — указано в сообщении.

Месторождение Уиллоу находится на северном побережье Аляски, предполагаемая стоимость его разработки — около $8 млрд. Отмечается, что общий запас нефти на этом месторождении составляет до 600 млн баррелей — однако против добычи здесь выступают защитники природы.

Дело в том, что по данным природоохранных организаций, добыча нефти на месторождении Уиллоу может вызывать выброс в атмосферу 280 млн тонн парниковых газов — это приблизит Землю к «климатической катастрофе».

Ранее Минфин США призвал крупнейших трейдеров нарастить поставки российской нефти.

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