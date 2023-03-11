Зеленский ввел санкции против ряда российских букмекерских контор и физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против нескольких российских букмекерских контор. Документ опубликован на сайте украинского президента, передает ТАСС.

В санкционный список попали компании «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора «Пари», «Марафон», «БК «Олимп» и другие, также санкции введены против оператора всероссийских государственных лотерей «Спортлото».

Под ограничения попала и зарегистрированная на Кипре компания «Париматч». Санкции введены на срок от 5 до 50 лет.

Кроме того, санкции введены в отношении 120 человек, среди которых граждане РФ, Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Они попали в санкционный список на 50 лет.

Введенные санкции предполагают блокирование активов этих граждан на Украине, ограничение на проведение торговых операций и транзит ресурсов, запрет на участие в приватизации госимущества, а также приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, лишение госнаград.

9 марта Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого, в том числе, они обсудили антироссийские санкции Евросоюза.