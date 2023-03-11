Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский ввел санкции против ряда российских букмекерских контор и физлиц

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против нескольких российских букмекерских контор. Документ опубликован на сайте украинского президента, передает ТАСС.

В санкционный список попали компании «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора «Пари», «Марафон», «БК «Олимп» и другие, также санкции введены против оператора всероссийских государственных лотерей «Спортлото».

Под ограничения попала и зарегистрированная на Кипре компания «Париматч». Санкции введены на срок от 5 до 50 лет.

Кроме того, санкции введены в отношении 120 человек, среди которых граждане РФ, Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Они попали в санкционный список на 50 лет.

Введенные санкции предполагают блокирование активов этих граждан на Украине, ограничение на проведение торговых операций и транзит ресурсов, запрет на участие в приватизации госимущества, а также приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, лишение госнаград.

9 марта Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого, в том числе, они обсудили антироссийские санкции Евросоюза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть