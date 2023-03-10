Дефицит бюджета США в феврале составил $262 млрд 

По данным отчета министерства финансов США, дефицит бюджета Соединенных Штатов в феврале составил $262,434 миллиарда против дефицита в $38,8 млрд. в январе. Об этом сообщает РИА Новости.

По предположениям аналитиков портала DailyFX, дефицит бюджета страны за февраль должен был составить $256 миллиардов.

Годом ранее в феврале в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 216,590 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце увеличились на 3,5% в годовом выражении и составили $524,548 миллиарда, а доходы, напротив, снизились на 9,5%, до $262,114 миллиарда.

Ранее американское издание Washington Post опубликовало редакционный материал, в котором говорится, что новый проект бюджета, предложенный администрацией Байдена, подрывает национальную безопасность США и их возможность инвестировать в будущее, поскольку предполагает дальнейший рост госдолга США.

В редакции WP отметили, что новый проект бюджета предполагает дефицит бюджета в $2 трлн, в том числе из-за высоких расходов на предоставление медицинской страховки пожилым людям из поколения «бэби-бумеров».