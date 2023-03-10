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Объемы международных резервов России за неделю сократились на $2,3 млрд

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

В период с 24 февраля по 3 марта текущего года объемы международных резервов России снизились на $2,3 млрд. К началу весны этот показатель оказался на уровне $578,4 млрд, сообщается на сайте Центробанка.

На подобную динамику повлияли несколько факторов. Среди ключевых — отрицательная переоценка, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, пояснили в валютном регуляторе.

«Объем международных резервов по состоянию на 3 марта составил 578,4 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,3 млрд долларов США, или на 0,4%», — говорится в материале.

По итогам февраля объемы международных резервов России снизились на 3,82%. Так, по состоянию на 24 февраля этот показатель находился на отметке $580,7 млрд, а 17 числа составлял $582,1 млрд.

10 марта в Центробанке сообщили, что по итогам первых двух месяцев текущего года профицит внешней торговли России снизился в 2,8 раза по сравнению с данными за аналогичный период 2022-го. К концу февраля этот показатель сократился до $15,3 млрд. Основными причинами стали сокращение объемов экспорта товаров и падение цен на основные виды продукции, производящиеся в РФ.

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