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ЦБ: профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза год к году

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

По итогам первых двух месяцев текущего года профицит внешней торговли России снизился в 2,8 раза по сравнению с данными за аналогичный период 2022-го. К концу февраля этот показатель сократился до $15,3 млрд из-за сокращения объема экспорта товаров на фоне уменьшения количества поставок и падения цен на основные виды продукции, производящиеся в РФ, сообщается на сайте Центробанка.

Та же тенденция за январь-февраль 2023 года постигла и профицит текущего счета платежного баланса РФ. За первые два месяца этот показатель составил $12,9 млрд, снизившись на 65,9% год к году. Для сравнения, к концу февраля 2022-го профицит составлял $37,7 млрд, уточнили в пресс-службе ЦБ.

Положительное сальдо финансового счета платежного баланса было обусловлено несколькими ключевыми факторами. Среди них — снижение обязательств перед нерезидентами и рост иностранных активов российской экономики, заключили в валютном регуляторе.

10 марта в Центробанке заявили, что объемы выдачи ипотеки в феврале 2023 года не вышли на пиковые значения конца 2022-го. При этом требования к потенциальным заемщикам в последний месяц зимнего периода оставались относительно умеренными. В то же время уровень активности в сегменте необеспеченных потребкредитов соответствовал уровням прошлых лет.

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