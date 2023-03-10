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Голикова: число зарегистрированных безработных в России сократилось на 15,5 тыс.

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что количество официально зарегистрированных безработных в России с начала года сократилось на 15,5 тыс., сейчас их число составляет 549 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

В секретариате вице-премьера отметили, что в текущий момент численность зарегистрированных безработных составляет 549 тыс. россиян, а с 1 января 2023 года их число сократилось на 15,5 тыс. граждан.

Там подчеркнули, что численность работников в простое за прошедшую неделю также снизилась на 4 тыс. человек и в текущий момент составляет 45 тыс. Количество сотрудников, которые трудятся в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели — их количество равно 57 тыс. человек. При этом на портале «Работа России» на сегодняшний день доступно 1,6 млн вакансий.

Ранее Голикова заявила, что в январе уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда обновил исторический минимум и составил 3,6%. 

Вице-премьер также рассказала, что в регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости.

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