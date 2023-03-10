Правительство направит 500 млн рублей на снижение стоимости пакетных туров по России

Российские власти выделят 500 млрд рублей для снижения стоимости пакетных туров по территории России. Денежные средства для реализации данной цели направят в 2023-2024 годах, сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны, уточнили в пресс-службе кабмина.

«В 2023–2024 годах на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам будет направлено полмиллиарда рублей. В 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году», — уточнили в правительстве.

Кабмин реализует программу поддержки российских туристических операторов с 2021 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По итогам 2022 года в ней приняло участие 70 регионов России, заключается в материале.

10 марта телеканал RT со ссылкой на данные Росстата сообщил, что Краснодарский край стал самым посещаемым туристическим регионом России по итогам 2022 года (20 млн турпоездок). В пятерке самых востребованных направлений оказались также Московская и Ленинградская области (15,2 млн поездок), а также Москва (14,2 млн) и Санкт-Петербург (8,1 млн).