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Правительство направит 500 млн рублей на снижение стоимости пакетных туров по России

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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Российские власти выделят 500 млрд рублей для снижения стоимости пакетных туров по территории России. Денежные средства для реализации данной цели направят в 2023-2024 годах, сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны, уточнили в пресс-службе кабмина.

«В 2023–2024 годах на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам будет направлено полмиллиарда рублей. В 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году», — уточнили в правительстве.

Кабмин реализует программу поддержки российских туристических операторов с 2021 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По итогам 2022 года в ней приняло участие 70 регионов России, заключается в материале.

10 марта телеканал RT со ссылкой на данные Росстата сообщил, что Краснодарский край стал самым посещаемым туристическим регионом России по итогам 2022 года (20 млн турпоездок). В пятерке самых востребованных направлений оказались также Московская и Ленинградская области (15,2 млн поездок), а также Москва (14,2 млн) и Санкт-Петербург (8,1 млн).

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