«Ъ»: спрос на IT-ипотеку оказался в два раза ниже ожиданий Минцифры

Спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже ожиданий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). По итогам 2022 года было выдано лишь 5 тыс. подобного вида кредитов вместо планируемых 10 тыс., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует на российском рынке с июля 2022 года. Согласно ее положениям, ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых, а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от размера самого займа. Максимальный размер кредита для жителей регионов-миллионников — 18 млн рублей, для остальных — в два раза меньше (9 млн руб.), уточняется в статье.

«По итогам 2022 года (по программе льготной ипотеки для IТ-специалистов — «Газета.Ru») было выдано всего 5 тыс. кредитов на 44,79 млрд руб.», — говорится в материале.

При этом в самом Минцифры, курирующем данную программу, подтвердили стоимость выданных кредитов по программе льготной IT-ипотеки. В ведомстве указали на размер выданных в 2022-м займов на общую сумму 47,7 млрд руб. В то же время в министерстве ожидают, что до 2024 года этот показатель вырастет до 240 млрд руб., а воспользоваться данной программой смогут 50 тыс. сотрудников IT-компаний, заключается в заметке.

21 февраля вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о росте доходов российских IT-компаний. По итогам 2022 года этот показатель вырос на 35,3%, или на 615,5 млрд рублей в сравнении с данными за аналогичный период 2021-го. В то же время размер средней зарплаты в секторе увеличился на 16,4% (+17,5 тыс. руб.).