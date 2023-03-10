Россияне забронировали до 50% отелей Краснодарского края на июль и 30% на август

Почти 50% гостиниц Краснодарского края забронировали на июль и около 30% на август 2023 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

«На сегодня данные по бронированиям в Сочи и в целом по Краснодарскому краю: июль — до 50%, август — около 30%. Но это наиболее востребованные и санаторно-курортные (объекты размещения)», — сказал он.

В то же время Барзыкин отметил, что в 2023 году менее активно относительно сезона 2022 года бронируют летние путевки в Крым. При этом набирает популярность санаторный и горнолыжный отдых, расширяется география путешествий.

Заместитель главы РСТ добавил, что в 2023 году более 80% россиян предпочитают отдыхать внутри страны. До пандемии коронавируса этот показатель составлял около 69%.

На прошлой неделе вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян заявил о пятикратном подорожании билетов на внутренние российские авиарейсы на майские праздники.