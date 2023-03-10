Минстрой обратился в Федеральную антимонопольную службу из-за роста цен на металлы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с ростом цен на арматуру за последние три недели. Ведомство попросило проверить обоснованность данной ценовой динамики, приводит слова министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина ТАСС.

Резкий рост цен на различные виды строительных материалов начался на российском рынке в конце 2020 года. Изначально произошло удорожание металла, позже данная тенденция была зафиксирована в контексте других строительных ресурсов. Для решения этой проблемы было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерский спекулятивный фактор, уточняется в заметке.

«Соответствующее обращение мы направили и в ФАС, потому что нас не устраивает рост цен на арматуру, который за последние три недели произошел. В этой части мы активно с ФАС будем отрабатывать, почему это происходит», — пояснил Файзуллин.

В то же время в конце лета прошлого года ситуация с ценами на строительную арматуру на российском рынке была иная. 10 августа глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что стоимость данного стройматериала начала снижаться. Если в начале года арматура стоила 57 тыс. рублей, то к последнему месяцу лета она стоила уже 44 тыс.