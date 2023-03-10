Альфа-банк готовит смену контролирующих акционеров

В Альфа-банке готовится смена контролирующих акционеров, которая не потребует согласования регуляторов, новым владельцем банка может стать один из основателей «Альфа-групп» Андрей Косогов, рассказал представитель кредитной организации.

В банке подтвердили, что основатели банка Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают продажу своих долей другому бенефициару — Андрею Косогову.

По словам представителя банка, «такая сделка действительно прорабатывается», но говорить о ее завершении рано, так как стороны должны пройти ряд корпоративных и юридических процедур.

В Альфа-банке также заявили, что ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому, скорее всего, одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется. Представитель отметил, что сделка будет осуществлена в полном соответствии с законодательством.

«Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов», — сообщил представитель банка.

Накануне о том, что Косогов планирует выкупить доли Фридмана и Авена в Альфа-банке за $2,3 млрд, писала газета The Financial Times. По информации издания, Фридман и Авен, живущие в Лондоне, «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов, добиваясь снятия санкций», которые были введены против них после начала российской спецоперации на Украине.