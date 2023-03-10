Мэр Житомира Сухомлин заявил, что город получает 25% от необходимого объема электроэнергии

Мэр украинского Житомира Сергей Сухомлин заявил, что город получает 25% от необходимого объема электроэнергии. Об этом Сухомлин сообщил в эфире телеканала «Киев».

«Уличное освещение и электротранспорт не работает. Шесть-восемь часов жители будут без света каждый день», — сказал он.

Ранее глава военной администрации Харькова Олег Синегубов заявлял, что без света в городе остаются 470 тыс. потребителей. Он отмечал, что электроэнергии нет у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской общин.

10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).