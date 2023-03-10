В офисе Зеленского настаивают на продлении зерновой сделки на неограниченный срок

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти страны выполняют все условия, согласованные с Организацией Объединенных Наций (ООН), по зерновой сделке, поэтому настаивают на ее продлении на неограниченный срок. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

Глава офиса Зеленского подчеркнул, что позиция Украины остается «неизменной». По его словам, это является одним из пунктов представленной президентом страны «формулы мира».

«Мы выступаем за продление «зерновой инициативы» на неограниченный срок. Украина со своей стороны выполняет все, что мы согласовали с ООН и Турцией», — написал он.

Ермак отметил, что все партнеры Украины «отлично знают об этом». Глава администрации украинского президента сообщил, Киев «активно консультируется» с постоянными и непостоянными членами Совбеза ООН с целью не допустить председательство Российской Федерации в Совете безопасности с апреля текущего года.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что консультации по зерновой сделке, действие которой истекает 18 марта, с участием представителей РФ и ООН пройдут в Женеве 13 марта.