Аналитик из «Русипотека» спрогнозировал рост ставки по ипотеке на вторичном рынке до 12%

Средняя ставка по кредиту на покупку вторичной невидимости в России может вырасти в апреле 2023 года до 12% с текущих 11,45%. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко.

«Средние ставки предложения в начале января 2023 года на рынке вторичной недвижимости были 11,23%, сейчас — 11,45%. Ползучий тренд повышения сохраняется, в апреле возможно до 12% годовых», — сказал он.

По словам Гордейко, на первичном рынке недвижимости ставки растут медленнее из-за большого количества частных и государственных субсидированных, а также льготных программ. В то время как кредитование недвижимости вторичного рынка осуществляется на коммерческой основе.

Ранее на этой неделе в рейтинговом агентстве НКР спрогнозировали рост среднего срока выплаты ипотечного кредита до 27 лет, среднего ежемесячного платежа — до более 30 тыс. руб.

На прошлой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы бюро кредитных историй «Скоринг бюро» написало, что количество кредитов, взятых для покупки недвижимости, по которым россияне допустили просрочку свыше 90 дней, в январе выросло до максимального уровня с мая 2021 года — 30,4 тыс. займов.