Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик из «Русипотека» спрогнозировал рост ставки по ипотеке на вторичном рынке до 12%

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Средняя ставка по кредиту на покупку вторичной невидимости в России может вырасти в апреле 2023 года до 12% с текущих 11,45%. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко.

«Средние ставки предложения в начале января 2023 года на рынке вторичной недвижимости были 11,23%, сейчас — 11,45%. Ползучий тренд повышения сохраняется, в апреле возможно до 12% годовых», — сказал он.

По словам Гордейко, на первичном рынке недвижимости ставки растут медленнее из-за большого количества частных и государственных субсидированных, а также льготных программ. В то время как кредитование недвижимости вторичного рынка осуществляется на коммерческой основе.

Ранее на этой неделе в рейтинговом агентстве НКР спрогнозировали рост среднего срока выплаты ипотечного кредита до 27 лет, среднего ежемесячного платежа — до более 30 тыс. руб.

На прошлой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы бюро кредитных историй «Скоринг бюро» написало, что количество кредитов, взятых для покупки недвижимости, по которым россияне допустили просрочку свыше 90 дней, в январе выросло до максимального уровня с мая 2021 года — 30,4 тыс. займов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть