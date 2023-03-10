Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Крыма Аксенов заявил, что рисков по обеспечению полуострова водой нет

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости заявил, что рисков по обеспечению полуострова водой нет, подчеркнув, что воды в регионе достаточно.

«В целом в водохранилищах Крыма около 170 млн кубических метров воды. Такого объема никогда не было. С учетом работы Северо-Крымского канала, могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой», — сказал он.

Аксенов отметил, что в связи с открытием канала отпала необходимость строить опреснительные установки и дополнительное водохранилище в Симферополе.

«Объема вод достаточно. Баланс воды восстановлен, подземных в том числе, поэтому по Крыму сегодня, с точки зрения обеспечения водой, можно спать спокойно», — пояснил глава полуострова.

Также в интервью Сергей Аксенов сообщил, что строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану. Он заявил, что эта тема не может быть максимально раскрыта в публичном поле. По словам Аксенова, строительство оборонительной линии идет «нестандартно».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть