Глава Крыма Аксенов заявил, что рисков по обеспечению полуострова водой нет

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости заявил, что рисков по обеспечению полуострова водой нет, подчеркнув, что воды в регионе достаточно.

«В целом в водохранилищах Крыма около 170 млн кубических метров воды. Такого объема никогда не было. С учетом работы Северо-Крымского канала, могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой», — сказал он.

Аксенов отметил, что в связи с открытием канала отпала необходимость строить опреснительные установки и дополнительное водохранилище в Симферополе.

«Объема вод достаточно. Баланс воды восстановлен, подземных в том числе, поэтому по Крыму сегодня, с точки зрения обеспечения водой, можно спать спокойно», — пояснил глава полуострова.

Также в интервью Сергей Аксенов сообщил, что строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану. Он заявил, что эта тема не может быть максимально раскрыта в публичном поле. По словам Аксенова, строительство оборонительной линии идет «нестандартно».