В РЗС заявили о росте закупок российской пшеницы странами Африки

Страны Африки увеличивают закупки пшеницы из России, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

«В прошлом сезоне мы не грузили пшеницу в ОАЭ, Кению, Танзанию, в Анголу, а в этом сезоне видим, что пошли достаточно активные поставки в Африку», — отметил Тюрина.

По данным РЗС, в феврале на экспорт из России ушло 3,7 млн т зерновых культур — это на 35,4% больше, чем годом ранее.

Тюрина допустила, что на росте отгрузок сказалось и то, что с ключевыми покупателями (Турция и Египет) начали проводиться расчеты в рублях.

Исходя из оценки РЗС экспортного потенциала пшеницы — 18 млн т до конца сезона (до 31 июня 2023 года) — ежемесячные отгрузки должны составлять около 4,5 млн т. Однако Тюрина не подтверждает, что удастся добиться этого показателя.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет перерабатывать у себя российское зерно и отправлять в бедные страны Африки.