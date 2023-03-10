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В РЗС заявили о росте закупок российской пшеницы странами Африки

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Страны Африки увеличивают закупки пшеницы из России, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

«В прошлом сезоне мы не грузили пшеницу в ОАЭ, Кению, Танзанию, в Анголу, а в этом сезоне видим, что пошли достаточно активные поставки в Африку», — отметил Тюрина.

По данным РЗС, в феврале на экспорт из России ушло 3,7 млн т зерновых культур — это на 35,4% больше, чем годом ранее.

Тюрина допустила, что на росте отгрузок сказалось и то, что с ключевыми покупателями (Турция и Египет) начали проводиться расчеты в рублях.

Исходя из оценки РЗС экспортного потенциала пшеницы — 18 млн т до конца сезона (до 31 июня 2023 года) — ежемесячные отгрузки должны составлять около 4,5 млн т. Однако Тюрина не подтверждает, что удастся добиться этого показателя.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет перерабатывать у себя российское зерно и отправлять в бедные страны Африки.

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