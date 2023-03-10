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Project Syndicate: Европа останется в состоянии энергокризиса до 2024 года

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Michael Probst/AP

Обозреватель Эдоардо Кампанелла в своей статье для Project Syndicate написал, что Европа останется в состоянии энергокризиса как минимум до 2024 года.

Он отметил, что ключевой причиной такого прогноза является вероятный отказ от любых российских энергоносителей.

В то же время, как пишет Кампанелла, ранее кризисная ситуация не была такой острой из-за сравнительно теплой зима, позволившей европейцам сэкономить потребление энергии.

Однако существует очевидный риск ухудшения ситуации, который может нанести удар по разным отраслям европейской промышленности, подчеркнул автор.

Кампанелла полагает, что поставки из России будут играть важную роль для экономики ЕС, пока в Европе не появятся новые мощности по регазификации или не начнут действовать альтернативные источники энергии.

Ранее газета Financial Times написала, что Европа занимается «обезболиванием» проблем в энергетике, но не их лечением.

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