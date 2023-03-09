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Администрация США планирует сократить дефицит бюджета на $3 трлн в течение 10 лет

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Администрация США планирует сократить дефицит бюджета страны на $3 трлн за десятилетие, сообщает ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к обнародованному Белым домом проекту американского федерального бюджета на следующий финансовый год.

В документе говорится, что впервые за два года президентства Джо Байдена дефицит бюджета страны удалось сократить на $1,7 трлн . Проектом бюджета на 2024 финансовый год предусматривается «сокращение дефицита примерно на $3 трлн в течение следующего десятилетия».

Из текста следует, что таких результатов администрация планирует достичь через рост налогов с обеспеченных слоев населения и корпораций и при снижении семейных расходов граждан США, инвестировании в экономику и защите наиболее уязвимых слоев населения.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют в 2024 году финансовом году увеличить расходы на оборону на 3,2% — до $842 млрд.

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