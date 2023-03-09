Генеральный директор Swarovski Назард объявил о полном уходе компании из России

Генеральный директор австрийской ювелирной компании Swarovski Алексис Назард заявил, что бренд планирует полный уход из России. Об этом Назард рассказал в интервью журналу Trend.

«Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность (в России. — «Газета.Ru»)», — заявил Назард.

Он отметил, что уход компании с рынка будет осуществлен по всем законам. При этом Назард не стал уточнять, когда компания закончит работу на российском рынке.

После 24 февраля 2022 года Swarovski закрыла все 12 розничных магазинов в России и прекратила онлайн-продажи, однако полностью не закрывала бизнес в стране.

Компания Swarovski специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней.

Ранее сообщалось, что ювелирный бренд Swarovski сменил партнера по производству очков с компании Marcolin на корпорацию EssilorLuxottica.