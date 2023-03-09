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Суд ФРГ вынесет 14 марта решение по передаче активов «Роснефти» под внешнее управление

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Суд ФРГ в Лейпциге вынесет 14 марта решение по передаче активов «Роснефти» под внешнее управление, передает ТАСС со ссылкой на суд.

«Роснефть» пытается оспорить решение правительства Германии о передаче под управление регулятора ее «дочки» Rosneft Deutschland. С точки зрения «Роснефти», передача «не имеет правовых оснований», так как компания продолжала выполнять все обязательства вне зависимости от политической обстановки.

Ранее в Министерстве юстиции США заявили, что власти Соединенных Штатов получили судебный ордер на арест принадлежащего российской компании «Роснефть» самолета Boeing 737-7JU стоимостью более $25 млн.

Также стало известно, что Министерство юстиции США увеличивает штат специалистов, которые занимаются расследованием попыток обхода санкций против Российской Федерации.

По словам помощника министра юстиции США по национальной безопасности Мэтта Олсена, Минюст США набирает 25 новых специалистов для работы в подразделении, занимающемся контрразведкой и обеспечением соблюдения мер экспортного контроля. При этом не сообщается, сколько именно специалистов выполняют эту задачу в настоящее время.

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