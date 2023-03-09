Доля юаня в расчетах по экспорту из России в 2022 году выросла с 0,5% до 16%

Доля юаня в расчетах по экспорту из России за год подскочила в 32 раза —, с 0,5% до 16%, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Обзор рисков финансовых рынков, который опубликовал Банк России.

Из обзора следует, что доля «токсичных валют» в валютной структуре расчетов внешнеэкономической деятельности существенно сократилась.

«Альтернативной валютой расчетов, помимо российских рублей, становятся юани, тогда как прочие валюты дружественных стран используются крайне редко», — говорится в сообщении.

Так, на начало 2022 года расчеты по экспорту осуществлялись преимущественно в долларе и евро, 87% составляла доля валют стран, которые в дальнейшем были признаны недружественными, при этом доля юаня не превышала 0,5%, а рубля — 12%.

К концу года доля «токсичных» валют сократилась до 48%, доля рублей выросла до 34%, юаней до 16%, а валют других дружественных стран до 2%.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в феврале 2023 года китайский юань обогнал доллар США на российских торгах с расчетом «завтра» и стал самой торгуемой валютой в России.