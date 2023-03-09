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Боррель: ЕС активизирует работу по использованию заблокированных активов РФ для Украины

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Jean-Francois Badias/AP

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз активизирует работу по использованию заблокированных активов России в целях восстановления Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы активизируем работу по вопросу использования замороженных <...> российских активов », — сообщил Боррель на стокгольмском заседании Совета ЕС по вопросам развития.

Он выразил уверенность, что Российская Федерация обязана компенсировать колоссальные потери Украины и ее населения, а также профинансировать расходы на восстановление республики.

Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявлял, что когда-нибудь замороженные на Западе российские активы придется возвращать. До этого в Еврокомиссии неоднократно заявляли об изучении возможного использования резервов ЦБ России на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует. Кроме того, юридическая служба Евросоюза ранее констатировала, что «никто не знает, где находятся 86% замороженных активов РФ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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