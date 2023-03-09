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NLT: в Нидерландах за чертой бедности может оказаться около миллиона граждан в 2024 году

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Hannah McKay/Reuters

Около одного миллиона жителей Нидерландов рискуют оказаться за чертой бедности в 2024 году в связи с окончанием действия временных мер поддержки правительства на фоне высокой инфляции. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на Бюро анализа экономической политики страны (CPB).

По данным бюро, число нищих может вырасти с 815 тыс. до 995 тыс. в будущем году. Ожидается, что уровень детской бедности также возрастет с 6,1% до 7,1% в будущем году.

Согласно прогнозу, экономика страны поднимется на 1,6% в текущем году и на 1,4% в 2024.

Ранее статистическая служба Евросоюза сообщала, что годовая инфляция в Нидерландах достигла нового рекордного значения — 16,8%. Цены на электроэнергию снова стали основным фактором, благодаря которому инфляция в Европе выросла.

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