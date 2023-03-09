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Уровень отбора газа из подземных хранилищ Европы стал рекордным для начала марта

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Отбор из подземных хранилищ газа Европы находится на рекордном уровне для начала марта из-за прохладного начала весны в регионе. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает ТАСС.

Отмечается, что в связи с этим запасы в ПХГ перестали быть максимальными для данного времени года, а заявки на транзит российского газа через Украину сейчас составляют 42,4 млн кубометров.

По информации GIE, 7 марта отбор газа из подземных хранилищ стран ЕС составил 851 млн кубометров, что является рекордом для этого дня за все время наблюдений и максимальным показателем отбора с февраля 2021 года. Отмечается, что закачка при этом оказалась равна только 9 млн куб. м.

Уточняется, что отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с тех пор страны Евросоюза отобрали из хранилищ 46,4 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе на торгах 9 марта впервые с 27 июля 2021 года опустились ниже $450 за одну тысячу кубометров. Согласно данным лондонской биржи ICE, апрельские фьючерсы по индексу TTF стартовали на уровне $447,3 за тысячу кубометров, что на 3,2% меньше по сравнению с расчетной ценой предыдущего торгового дня — $461,9 за тысячу кубометров.

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