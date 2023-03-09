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Politico: США предложили ЕС налоговые льготы за присоединение к противостоянию с Китаем

Власти Соединенных Штатов Америки работают над тем, чтобы склонить Европейский союз (ЕС) присоединиться к противостоянию Вашингтона и Пекина. В обмен на это США предлагают европейским партнерам ряд льгот, пишет Politico.

Как удалось выяснить журналистам, американские власти обратились к ЕС с предложением оказания помощи в процессе сглаживания торговых споров.

Так, отмечается, что официальные лица США дали европейским лидерам обещание, в соответствии с которым предоставят компаниям Евросоюза доступ к некоторым налоговым льготам и субсидиям. Это будет совершено в рамках принятого в прошлом году в США закона о климате, приводит текст публикации Общественная служба новостей.

Вместе с тем государства Европы оказались не готовы к уходу с прибыльного китайского рынка, отмечается в статье Politico. Так, против такого решения высказалась Германия, которая обладает сильными торговыми связями с Пекином.

Это свидетельствует о том, что ситуация продемонстрировала существование некоторых разногласий между Брюсселем и Вашингтоном. Они связаны в первую очередь с вопросом роста экономического и военного влияния Китая в мире.

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