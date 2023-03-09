Вице-канцлер Хабек оценил вероятность дефицита энергии в ФРГ

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ подходит к концу отопительного сезона с газохранилищами, заполненными на 60-70%. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хабека, угроза нехватки энергии снизилась. Сейчас ситуация лучше, чем в начале зимы.

«Мы смогли заполнить наши газохранилища, ситуация сейчас лучше, чем была в конце прошлой зимы», — поделился вице-канцлер.

Он добавил, что Германия ищет новых партнеров по поставкам сжиженного газа.

Ранее помощник канцлера Германии Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис говорил, что решение отказаться от газа из России стало огромным стрессом для ФРГ.

Помощник Шольца пояснил, что заменить российский газ оказалось «очень сложно».

До этого канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что ФРГ перевыполнила план по экономии газа.