Новые технологии улучшили показатели Сызранского НПЗ на 1,5 млрд рублей

Экономический эффект Сызранского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») от реализации программы повышения операционной эффективности по итогам 2022 года составил 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Роснефти».

С учетом реализованных мероприятий глубина переработки предприятия превысила 82,4 %, производство товарных бензинов увеличилось на 15% год к году. За пять лет экономический эффект от реализации программы повышения операционной эффективности составил почти 9 млрд рублей.

В рамках реализации программы Сызранский НПЗ повысил эффективность работы технологических установок, оптимизировал товарную корзину, значительно снизил углеродный след нефтепереработки и расход топливно-энергетических ресурсов. В числе наиболее крупных реализованных проектов в 2022 году - увеличение выпуска зимнего дизельного топлива за счет добавления легкого каталитического газойля в сырье для установки гидроочистки.

В 2023 году предприятие планирует реализацию проектов, направленных на дальнейшее повышение производственной эффективности и снижение углеродного следа.