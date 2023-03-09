PS: Европа будет сидеть в затяжном газовом кризисе минимум до 2024 года

Европе предстоит прожить в условиях газового кризиса как минимум до 2024 года, попутно решая проблемы с обеспечением энергией. Об этом пишет Project Syndicate.

Европа может пока вздохнуть свободно, так как благодаря мягкой зиме и продуманной стратегии диверсификации поставок энергоресурсов региону удалось избежать серьезных последствий энергокризиса. Однако в ближайшие несколько лет газовый кризис все равно будет преобладать над европейскими государствами, пока они не решат основные проблемы с наполнением хранилищ.

В публикации указали, что текущее снижение газовых котировок не должно успокаивать Европу. До сих пор есть риск резкого изменения цены на газ в предстоящие месяцы, что сразу же отразится на предприятиях и потребителях.

Несмотря на то, что роль России в качестве основного поставщика энергоресурсов значительно снизилась, ее поставки все равно необходимы для баланса между спросом и предложением в регионе. Кроме того, роль сжиженного природного газа (СПГ) в энергопотреблении Европы резко выросла, но у него есть предел способности по смягчению положения на рынке. Поэтому, чтобы избежать усиления энергокризиса, европейским странам придется уменьшать потребление дальше и прибегать к механизмам солидарности.

6 марта газета Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов писала, что власти Евросоюза (ЕС) выделили более триллиона долларов в виде субсидий на потребление ископаемого топлива, чтобы облегчить бремя домохозяйств и предприятий. Однако это лишь «обезболивание» реальной проблемы, а не конкретное лечение.