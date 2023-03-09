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Суд в США выдал ордер на арест самолета «Роснефти» стоимостью выше $25 млн

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Global Look Press

В министерстве юстиций США заявили, что власти Соединенных Штатов получили судебный ордер на арест принадлежащего российской компании «Роснефть» самолета Boeing 737-7JU стоимостью более $25 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня США объявляют о получении ордера на арест самолета Boeing 737-7JU российской энергетической компании «Роснефть» во главе с Игорем Ивановичем Сечиным. Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка санкционировал изъятие, установив возможную причину ареста самолета как нарушение Закона о реформе экспортного контроля и недавних санкций, введенных против России», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что министерство юстиции США увеличивает штат специалистов, которые занимают расследования попыток обхода санкций против Российской Федерации.

По словам помощника министра юстиции США по национальной безопасности Мэтта Олсена, Минюст США набирает 25 новых специалистов для работы в подразделении, занимающемся контрразведкой и обеспечением соблюдения мер экспортного контроля. При этом не сообщается, сколько именно специалистов выполняют эту задачу в настоящее время.

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