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Разведка США: РФ будет ключевым соперником Соединенных Штатов в космосе вопреки санкциям

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Россия остается для США ключевым соперником в космосе, несмотря на введенные против нее санкции. Об этом говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной американскими спецслужбами, передает РИА Новости.

Согласно докладу, американская разведка при этом считает, что потенциал российской космической сферы и реализация «долгосрочных космических целей» могут быть ограничены из-за санкций, «мириада проблем собственного космического сектора», а также «конкуренции за ресурсы» между разными ведомствами.

Как отмечается в документе, в таких условиях Россия, вероятно, сфокусируется на развитии космических средств связи, геолокации и разведки как направлений, имеющих критическое значение для национальной безопасности.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США и их союзники стремятся обесценить достигнутые договоренности по недопущению гонки вооружения в космосе и делать то, что им хочется.

По его словам, Россия особо концентрируется на вопросе разработки многостороннего юридически обязывающего инструмента по недопущению гонки вооружений в космосе.

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Отношения России и США
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