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Экс-советник ЦРУ Рикардс: санкции против РФ станут залогом дедолларизации мира

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Depositphotos

Бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс заявил, что антироссийские санкции постепенно заставят весь мир отказаться от доллара. Об этом он написал в статье для Daily Reckoning.

Одним из главных факторов провала западных, в частности, американских санкций в отношении России Рикардс назвал желание других стран торговать с Москвой.

«Четыре крупнейшие развивающиеся экономики мира (Китай, Индия, Россия и Иран) имеют совокупный ВВП больше, чем США. Когда следующие три страны (Бразилия, Мексика и Индонезия) включаются в состав этой развивающейся экономики G7, разрыв с США увеличивается еще на 4,6 трлн долларов. В совокупности они слишком велики, чтобы их игнорировать», — отметил экс-советник ЦРУ.

Он добавил, что, если эти развивающиеся страны не будут принимать участия в санкциях, у России останется слишком много торговых партнеров, чтобы санкции когда-либо стали эффективными.

Ранее сообщалось, что G7 намерена пересмотреть потолок цен на нефть из России.

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