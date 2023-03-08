«Ъ»: индекс RapNet Diamond в феврале 2023 года вырос до 3,5%

Газета «Коммерсант» написала, что индекс RapNet Diamond (RAPI) для бриллиантов с весом 0,30 карата в феврале этого года вырос до 3,5%. Газета ссылается на публикацию издания Frank Media на данных агентства Rapoport.

Как говорится в публикации, рост индекса RAPI связан с оживлением спроса на бриллианты в Китае.

Накануне агентство РИА Новости сообщило, что представители Госдепартамента США и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, какие меры нужно принять, чтобы оставить Россию без выручки от него.

Как говорится в публикации, в беседе приняли участие ведущие представители алмазного бизнеса Штатов и Евросоюза. На встрече в том числе поднимались вопросы важности участия индустрии драгоценных камней в будущих импортных мерах, которые связаны с РФ.

Также там было сказано, что Россия по-прежнему зарабатывает «миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов».

Ранее сообщалось, что страны G7 и Евросоюза пытаются найти возможности, чтобы отследить российские алмазы, которые пересекают границы.