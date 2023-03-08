Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: индекс RapNet Diamond в феврале 2023 года вырос до 3,5%

close
100%
Vincent Yu/AP

Газета «Коммерсант» написала, что индекс RapNet Diamond (RAPI) для бриллиантов с весом 0,30 карата в феврале этого года вырос до 3,5%. Газета ссылается на публикацию издания Frank Media на данных агентства Rapoport.

Как говорится в публикации, рост индекса RAPI связан с оживлением спроса на бриллианты в Китае.

Накануне агентство РИА Новости сообщило, что представители Госдепартамента США и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, какие меры нужно принять, чтобы оставить Россию без выручки от него.

Как говорится в публикации, в беседе приняли участие ведущие представители алмазного бизнеса Штатов и Евросоюза. На встрече в том числе поднимались вопросы важности участия индустрии драгоценных камней в будущих импортных мерах, которые связаны с РФ.

Также там было сказано, что Россия по-прежнему зарабатывает «миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов».

Ранее сообщалось, что страны G7 и Евросоюза пытаются найти возможности, чтобы отследить российские алмазы, которые пересекают границы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть