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ЕС планирует выделить €500 млн на прием 50 тыс. беженцев до 2025 года

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Alberto Pezzali/AP

Евросоюз намерен выделить €500 млн на прием 50 тысяч беженцев до 2025 года. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в письме итальянскому премьер-министру Джордже Мелони, сообщает газета La Stampa.

По словам фон дер Ляйен, вопросы миграционной политики будут обсуждаться на ближайшем саммите ЕС, который состоится в конце марта.

«Мы предоставим не менее полумиллиарда евро на финансирование переселения и гуманитарных коридоров до 2025 года, предложив поддержку переселения около 50 000 человек», — говорится в письме главы ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что миграционная проблема в Евросоюзе стоит остро, и какое-либо радикальное решение найти непросто.

Ранее газета Rzeczpospolita писала, что Польша необоснованно выплатила беженцам c Украины пособия на $500 тыс. и хочет их вернуть.

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