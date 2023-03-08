Генпрокуратура ФРГ пока не имеет окончательных сведений о заказчиках подрывов на «СП»

Генпрокуратура Германии пока не имеет окончательных сведений о заказчиках подрывов на «Северных потоках», а также их мотивов. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель ведомства заявила агентству, что 18 и 20 января проводились обыски на судне, которое, вероятно, было причастно к диверсиям на российских газопроводах.

По ее словам, сейчас анализируются улики с этого судна. Отмечается, что оно было арендовано у немецкой компании, ее сотрудники находятся вне подозрений.

«Есть подозрение, что это судно могло быть использовано для транспортировки взрывчатки. Личности преступников и их мотивы являются предметом расследований. В особенности нельзя выступить с надежными заявлениями относительно возможной государственной причастности», — сказала собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что правительство Германии приняло к сведению информацию американской газеты The New York Times, писавшей об ответственности проукраинской группировки за подрывы веток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

7 марта The New York Times, ссылаясь на официальных лиц США и новые разведданные сообщила о причастности проукраинской группировки к подрыву газопроводов. При этом в статье указывается, что у Соединенных Штатов нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского или ее помощников.