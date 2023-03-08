Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в четвертом квартале 2022 года на уровне 1,9%

По итогам четвертого квартала 2022 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) стран еврозоны суммарно вырос на 1,9% в годовом выражении. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на третью, заключительную оценку аналитиков Статистической службы Европейского союза (Евростата).

«ВВП 20 стран еврозоны, по третьей, окончательной, оценке, в четвертом квартале вырос на 1,9% в годовом выражении, а в квартальном не изменился. В третьем квартале рост экономики составлял 2,5% в годовом выражении и 0,4% в квартальном», — говорится в материале.

Однако в четвертом квартале прошлого года ВВП еврозоны рост более высокими темпами, чем экономика Евросоюза (ЕС), которая увеличилась за это время только на 1,7% в годовом выражении. При этом в сравнении с предыдущим кварталом данный показатель сократился на 0,1%, уточняется в заметке.

«Совокупный ВВП стран Евросоюза в прошлом квартале вырос на 1,7% в годовом выражении, а в квартальном снизился на 0,1%. В третьем квартале рост составлял 2,6% и 0,4% соответственно», — заключается в статье.

8 марта агентство Bloomberg сообщило, что властям Евросоюза (ЕС) удалось избежать рецессии в экономике региона. В то же время европейские страны сейчас столкнулись с угрозой нового спада. Это обусловлено неоднократным повышением ключевой ставки со стороны руководства Европейского Центробанка (ЕЦБ). Ужесточение денежно-кредитной политики приведет к удорожанию кредитов, которые используются в том числе для финансирования программы защиты от энергетического кризиса.