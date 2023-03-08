Центробанк: число банковских карт в России за 2022 год выросло на рекордные 18%

Издание РБК со ссылкой на данные Центробанка сообщило, что в прошлом году российские банки выпустили порядка 389,6 млн карт для граждан. Как говорится в публикации, за январь-декабрь их количество увеличилось на 18%, что стало рекордом за последние девять лет, когда регулятор начал считать данные в этом формате.

По результатам 2021 года в обращении в России находилось более 300 млн карт, что больше показателя годом ранее. В иные периоды годовой прирост достигал 4-7%, в 2018 году он был нулевым.

Статистика Центробанка учитывает весь «пластик», который находится в обращении. В данных не отражается число закрытых карт.

Всего в прошлом году россияне совершили по картам транзакции на сумму более 149 трлн рублей. За 2022 год этот показатель вырос на 15,9%. Основной объем операций был совершен безналичным путем. На них пришлось 46,8 трлн рублей. Еще 73,3 млн рублей клиенты банков направили друг другу. Также с карт было снято порядка 29,5 трлн рублей.

Как ранее сообщало издание Frank Media со ссылкой на экспресс-мониторинг исследовательской компании Frank RG, российские банки в феврале 2023 года выдали гражданам кредитов на сумму 995,1 млрд рублей.

На прошлой неделе председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России заявила об ожидании увеличения выдачи ипотеки в 2023 году на 15%.