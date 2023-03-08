Прокачка нефти по КТК в Казахстане достигнет максимальных мощностей до 2025 года

Глава Министерства энергетики Казахстана Булат Ачкулаков заявил, что прокачка нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) к концу 2024 года достигнет своих максимальных мощностей. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

При этом в 2023 году прокачка нефти по трубопроводу может вырасти с 50 до 60 млн тонн. К концу 2024 года показатель возрастет до 72 млн тонн.

Ранее Акчулаков объявил, что Астана рассчитывает увеличить прокачку сырой нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Он подчеркнул, что казахстанская нефть имеет своих клиентов по всему миру.

Также стало известно, что Казахстан собирается поставить 20 тыс. тонн нефти в Германию по «Дружбе» в марте текущего года.

До этого министр энергетики Казахстана Акчулаков говорил, что Россия поддержала транзит казахстанской нефти в ФРГ по трубопроводу «Дружба». В феврале Reuters сообщало, что Астана в марте 2023 года поставит 100 тыс. тонн нефти через «Дружбу» в Германию.