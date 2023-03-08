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В США представят проект одного из самых крупных бюджетов страны в объеме $835 млрд

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Jonathan Ernst/Reuters

Администрация США намерена в четверг, 9 марта, представить проект военного бюджета на 2024 год в объеме $835 млрд. Он может стать одним из крупнейших в истории страны в мирное время, пишет Bloomberg.

«По словам официальных лиц, программа расходов, которую администрация президента Джо Байдена предложит в четверг, будет одним из самых значительных военных бюджетов в мирное время, с $170 млрд на закупки вооружений и $145 млрд на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, и оба показателя являются рекордными», — говорится в материале.

Также сообщается, что потолок затрат для Минобороны в 2024 году превысит $835 млрд. При этом конгресс США одобрил военный бюджет лишь на уровне $816 млрд.

Администрация также хочет получить средства на 83 истребителя F-35. На эти цели власти США запросят $13,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят отправить аудиторов в зону конфликта на Украине для того, чтобы контролировать целевое использование государством военной и экономической поддержки в размере $110 млрд.

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