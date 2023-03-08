Большинство россиян считают, что женщины должны быть финансово независимыми. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный банком «Открытие».

Согласно результатам опроса, такого мнения придерживаются 83% женщин и 58% мужчин.

«Лишь 15% мужчин и 8% женщин против такой финансовой независимости. При этом только 9% женщин и более четверти мужчин (27%) затруднились ответить на этот вопрос», — отмечается в результатах опроса.

Еще 46% респондентов заявили, что считают себя идеальными женщинами. При этом в Центральном федеральном округе 57% россиянок полагают, что являются идеальными.

Главным качеством в женщине россияне считают порядочность и верность. Такой ответ дали 73% женщин и 88% мужчин. Еще 48% женщин и 54% мужчин полагают, что главным женским качеством является доброта.

Ранее опрос исследовательско-консалтинговой компании IFORS RESEARCH показал, что больше половины россиянок предпочли бы получить на 8 Марта подарок, который будет для них сюрпризом.