Помощник канцлера ФРГ Кукис назвал отказ от газа из России огромным стрессом для Германии

Помощник канцлера Германии Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что решение отказаться от газа из России стало огромным стрессом для ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Помощник Шольца признался, что заменить российский газ оказалось «очень сложно».

«Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на ФРГ, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», — сказал он.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что Германия смогла справиться со сложностями в энергетической сфере, с которыми столкнулась перед началом зимы. По словам немецкого канцлера, не сбылся ни один из негативных сценариев, прогнозировавшийся осенью 2022 года. Он также подчеркнул, что ФРГ стала независимой от угля, нефти и газа из РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.