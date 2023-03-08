Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Помощник канцлера ФРГ Кукис назвал отказ от газа из России огромным стрессом для Германии

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Помощник канцлера Германии Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что решение отказаться от газа из России стало огромным стрессом для ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Помощник Шольца признался, что заменить российский газ оказалось «очень сложно».

«Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на ФРГ, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», — сказал он.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что Германия смогла справиться со сложностями в энергетической сфере, с которыми столкнулась перед началом зимы. По словам немецкого канцлера, не сбылся ни один из негативных сценариев, прогнозировавшийся осенью 2022 года. Он также подчеркнул, что ФРГ стала независимой от угля, нефти и газа из РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть