Генеральный консул России в американском Хьюстоне Александр Захаров заявил, что бизнес США не желает терять обширный российский рынок. Его слова приводит ТАСС.

«Терять такой емкий, большой российский рынок никто не хочет», — указал дипломат.

Захаров также отметил, что американская сторона в настоящее время тщательно анализирует санкционное законодательство и продолжает вести переговоры с партнерами из России по ряду не подпадающих под рестрикции задач.

«Связи остаются там, где это не подпадает под санкции», — заключил генконсул.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Запад своими санкциями в отношении России стремился в значительной степени остановить российских авиаперевозчиков, однако они продолжают работать, обходя ограничения и разбирая старые самолеты на запчасти.

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен признала, что экономика России на фоне введения многочисленных санкций Евросоюза и США держится куда лучше, чем ожидалось ранее.