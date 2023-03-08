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Генконсул РФ в Хьюстоне Захаров: бизнес США не желает терять российский рынок

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральный консул России в американском Хьюстоне Александр Захаров заявил, что бизнес США не желает терять обширный российский рынок. Его слова приводит ТАСС.

«Терять такой емкий, большой российский рынок никто не хочет», — указал дипломат.

Захаров также отметил, что американская сторона в настоящее время тщательно анализирует санкционное законодательство и продолжает вести переговоры с партнерами из России по ряду не подпадающих под рестрикции задач.

«Связи остаются там, где это не подпадает под санкции», — заключил генконсул.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Запад своими санкциями в отношении России стремился в значительной степени остановить российских авиаперевозчиков, однако они продолжают работать, обходя ограничения и разбирая старые самолеты на запчасти.

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен признала, что экономика России на фоне введения многочисленных санкций Евросоюза и США держится куда лучше, чем ожидалось ранее.

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