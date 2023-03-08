Bloomberg: Казахстан столкнулся с проблемами при поставках нефти в Евросоюз

Казахстан столкнулся с проблемой нехватки нефти на внутреннем рынке для компенсации выпавших объемов российского сырья на европейском энергетическом рынке. Астана не смогла найти достаточного объема топлива для поставок европейским партнерам через трубопровод «Дружба», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные государственного оператора «Казтрансойл».

«Казахстан изо всех сил пытается найти достаточно сырой нефти, чтобы удовлетворить запросы европейских стран на поставки по российской трубопроводной системе «Дружба». Германия должна принять поставку в общей сложности 40 тыс. тонн казахстанской нефти в этом квартале. Это почти на 90% меньше, чем первоначально планировалось», — говорится в материале.

Кроме того, казахстанские производители сырья опасаются, что экспорт по «Дружбе» окажется не таким прибыльным, как по другим направлениям. По этой причине они пока не спешат резко наращивать объемы поставок для удовлетворения потребностей европейских партнеров, заключается в статье.

6 марта председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что Россия продолжает снабжать мир нефтью вопреки изменившейся структуре цен. В конце 2022 года западные страны ввели механизм предельной стоимости российской нефти. Данная планка составила $60 за баррель.