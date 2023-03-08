Аналитик Минфина Дайнеко призвала хранить на банковской карте плановые расходы на неделю

Россиянам следует хранить плановые расходы на неделю на банковской карте. Этот способ является удобным средством хранения денежных сбережений, однако не стоит оставлять все деньги исключительно на карточке, приводит слова аналитика Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов (Минфина) Ольги Дайнеко агентство «Прайм».

«Хранить деньги на карте очень удобно — они в постоянной доступности и ими можно оперативно управлять. Однако не стоит держать там все сбережения, оптимальное количество средств на карте — плановые расходы на неделю», — заявила Дайнеко.

По ее словам, на внеплановые траты лучше добавлять денежные средства отдельно в день совершения платежа. Это убережет от «эмоциональных» покупок и позволит «научиться разумной» экономии. Однако кроме хранения средств на банковской карте россиянам следует отложить часть денег на накопительные счета.

«Как известно, деньги на карте не растут, если не брать в расчет начисление процентов на остаток в ряде случаев. Поэтому перемещение части средств на накопительный счет позволит получить пассивный доход и сформировать накопления», — заключила Дайнеко.

3 декабря аналитик Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов (Минфина) Ольга Дайнеко заявила, что защитить деньги от обесценивания может помочь размещение депозита в банке. Также традиционно недвижимость считается менее рискованным и стабильным объектом для инвестирования.