Глава ЕК заявила о росте счетов за газ в Европе прошлым летом из-за снижения поставок из России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что счета европейцев за газ и электричество прошлым летом выросли на 300% из-за сокращения российских поставок. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что Россия за восемь месяцев сократила на 80% поставки газа в Европу и прошлым летом цены на энергоносители резко поднялись.

«Наши счета за электроэнергию и газ выросли на 300%», — призналась фон дер Ляйен, выступая в парламенте Канады.

По ее словам, Россия якобы шантажировала Европу в ситуации с поставками газа. Однако, как указала глава ЕК, руководство Евросоюза смогло найти альтернативу российскому топливу.

В частности, она упомянула о том, что Канада увеличила экспорт сжиженного природного газа в Европу. Кроме того, и сами европейцы сократили потребление энергии на 20%.

Вместе с тем ранее генеральный директор по энергетике Европейской комиссии) Дитте Юль Йоргенсен заявила, что Евросоюз ждут большие трудности зимой с 2023 на 2024 год.