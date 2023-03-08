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В ОПЕК признали критически важное значение нефти для мирового энергорынка в будущем

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Dado Ruvic/Reuters

Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс заявил, что «черное золото» в будущем сохранит роль критического компонента на международном энергетическом рынке. Его слова приводит РИА Новости.

«Нефть сохранит свою роль критического компонента», — указал генсек ОПЕК в ходе своего выступления на энергетической конференции CERAWEEK в Техасе.

Ранее аль-Гайс говорил, что соглашение ОПЕК+, даже спустя годы после его заключения, является ключевым в обеспечении энергетической стабильности и развитии рынка нефти. По его мнению, спрос на нефть в 2023 году окажется на уровне 102 млн баррелей в сутки (б/с), что превысит показатель до пандемии коронавируса на 1,9 млн б/с.

Позднее аль-Гайс призвал увеличить инвестиции в добычу нефти для удовлетворения будущих мировых потребностей.

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