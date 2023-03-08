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Глава ОПЕК спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году

Генсек ОПЕК аль-Гаис: спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,3 млн баррелей в сутки

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Eric Gay/AP

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что спрос в нынешнем году увеличится на 2,3 млн баррелей в сутки.

«Рынок демонстрирует рост, и мы ожидаем улучшения ситуации и в текущем году», — сказал аль-Гаис.

Большая часть нефти, по его словам, уйдет в азиатские страны, в том числе в Индию и КНР.

Несколько дней назад Bloomberg написало, что в четвертом квартале 2023 года ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель.

Ранее сообщалось, что доходы от экспорта нефти и газа в мире составили $4 трлн в 2022 году.

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