Глава ОПЕК спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что спрос в нынешнем году увеличится на 2,3 млн баррелей в сутки.
«Рынок демонстрирует рост, и мы ожидаем улучшения ситуации и в текущем году», — сказал аль-Гаис.
Большая часть нефти, по его словам, уйдет в азиатские страны, в том числе в Индию и КНР.
Несколько дней назад Bloomberg написало, что в четвертом квартале 2023 года ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель.
Ранее сообщалось, что доходы от экспорта нефти и газа в мире составили $4 трлн в 2022 году.