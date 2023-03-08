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В Госдуме призвали не допустить скачка цен на букеты 8 Марта

Член ЛДПР Нилов предложил запретить поднимать цены на цветы в преддверии 8 Марта

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Depositphotos

Заместитель председателя фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов заявил, что нужно воспретить резкий рост цен на букеты цветов перед празднованием Международного женского дня — 8 Марта. Он рассказал об этом в беседе с РИА Новости.

«Надо просто запретить поднимать цены на 8 Марта», — указал парламентарий.

Он разъяснил, что ранее в правительстве совершали много попыток регулировать ценовую политику и сдерживать цены, в том числе привлекали Федеральную антимонопольную службу.

По мнению Нилова, скачок стоимости цветочных букетов в преддверии праздника 8 Марта объясняется рыночными отношениями. Он также предложил поддерживать те организации, которые сохраняют цены на прежнем уровне.

Ранее врач аллерголог-иммунолог телемедицинского сервиса «Доктис» Алия Хисамутдинова поделилась советами, как правильно составить «неаллергенный» букет на 8 Марта.

Аналитики назвали самые дорогие и бюджетные подарки к 8 Марта.

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