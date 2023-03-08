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Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Минэнерго Казахстана: Астана увеличит транзит нефти по КТК до 60 миллионов тонн

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Глава министерства энергетики Казахстана Булат Акчулаков объявил, что Астана рассчитывает увеличить прокачку сырой нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 млн тонн до 60 млн тонн в 2023 году. Его слова приводит РИА Новости.

«В этом году наша цель доставить около 60 млн тонн сырой нефти», — заявил министр в ходе международной энергетической конференции CERAWeek в Техасе.

Он подчеркнул, что для казахстанская нефть имеет своих клиентов по всему миру.

Ранее стало известно, что Казахстан собирается поставить 20 тыс. тонн нефти в Германию по «Дружбе» в марте текущего года.

До этого Акчулакова говорил, что Россия поддержала транзит казахстанской нефти в ФРГ по трубопроводу «Дружба». В феврале Reuters сообщало, что Астана в марте 2023 года поставит 100 тыс. тонн нефти через «Дружбу» в Германию.

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