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В OxyEnergy заявили, что нефтедобыча США в 2023 году вырастет на 500 тыс. баррелей в сутки

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Sue Ogrocki/Reuters

Соединенные Штаты Америки в 2023 году нарастят объем добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил президент американской нефтехимической компании OxyEnergy Services Фредерик Фортубер, написало агентство РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что это будет порядка 500 тыс. баррелей в день в этом году», — сообщил он, говоря о прогнозируемом росте добычи нефти.

Фортубер отметил, что до 90% роста добычи нефти в США придется на Пермский бассейн в Северной Америке.

На прошлой неделе интернет-издание РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и Партнеры» написало, что российский рынок нефтесервиса остается одним из самых стабильных в мире, но его уязвимостью является большая концентрация высокотехнологичных видов сервиса у западных компаний и соответственно зависимость от импортного оборудования.

В середине февраля газета Financial Times сообщила об экспорте нефти со стороны Израиля. Страна впервые в своей истории продала за границу собственное сырье. Первая партия ушла с шельфового месторождения Кариш, которое разрабатывает греческая компания Energean.

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