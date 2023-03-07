Bloomberg: начинающие инженеры сдвинули IT-специалистов с первого места по зарплатам в США

Стартовые зарплаты IT-специалистов в США после получения диплома бакалавра в 2023 году окажутся меньше, чем у выпускников инженерных специальностей. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Национальной ассоциации колледжей и работодателей (NACE).

Зарплаты молодых IT-специалистов в этом году сократятся на 4% по сравнению с 2022 годом, до средней суммы в $72,8 тыс. в год с $75,9 тыс. в год. При этом оплата труда молодых специалистов сферы инженерных технологий вырастет на 0,7% и составит в среднем $74,4 тыс. в год.

«Снижение начальной зарплаты для специалистов в области компьютерных наук, вероятно, является результатом недавней перекалибровки среди технологических компаний, которые традиционно предлагали лучшие цены», — считает исполнительный директор NACE Шон Вандерзиел.

Говоря о перекалибровке, Вандерзиел имеет в виду сокращения в крупнейших американских технологических компаниях после наращивания штата сотрудников во время пандемии коронавируса. С начала января 2023 года работы лишились более 100 тыс. сотрудников таких организаций.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что Zoom Video Communications Inc. уволила своего президента Грега Томба, который пришел в компанию из Google и проработал на новом месте меньше года.